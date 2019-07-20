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Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хорошо живут, и нечем заниматься"
20 июля 2019, 02:54 • 116 • Политика
Глава России Владимир Путин дал в Кремле интервью американскому режиссёру-документалисту Оливеру Стоуну. Среди поднятых тем было и засилье в США "трансгендеров" и прочих извращенцев. "Слишком хорошо живут. Нечем заниматься", - объяснил феномен глава государства.
Президент России Владимир Путин объяснил, откуда в США и Европе появилось столько трансгендеров и прочих фриков. По мнению главы государства, вся эта зараза заводится из-за того, что люди слишком хорошо живут и им нечем заняться.
Вопрос о трансгендерах задал известный американский документалист Оливер Стоун во время интервью с президентом России в Кремле. Режиссёр выразил беспокойство по поводу того, что молодое поколение слишком зациклено на вопросе половой идентификации.
Он полностью согласился с режиссёром по поводу того, что данная культура не является здоровой. Путин отметил, что на этот счёт в России имеется закон, запрещающий пропаганду извращений лицам до 18 лет. Как только человек достигает совершеннолетия, тогда он может уже жить, как ему нравится.
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