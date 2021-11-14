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Путин ответил на обвинения Запада в кризисе с мигрантами: "Сами виноваты"
14 ноября 2021, 15:30 • 92 • Политика
Президент Владимир Путин прокомментировал сообщения о якобы причастности России к ситуации с мигрантами, которая сложилась на границе Белоруссии и ЕС.
Комментируя сложившуюся на границе Белоруссии и ЕС ситуацию с мигрантами, Владимир Путин отметил, что обвинения России к причастности к кризису являются попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую".
По словам президента, страны Запада в этом кризисе "сами виноваты".
"Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали", - отметил Владимир Путин.
Как сказал президент в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", происходящее сейчас можно назвать попыткой найти виноватых. И делается это для того, чтобы снять с себя ответственность.
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