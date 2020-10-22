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Путин отвесил тем, кто ждет "затухания" России: "Как бы не простудиться на ваших похоронах"

22 октября 2020, 21:50  •  37 • Политика
Президент России Владимир Путин язвительно ответил на происки недоброжелателей, который ждут "затухания" нашей страны. "Нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - сказал он.
Глава государства в ходе своего выступления на заседании клуба "Валдай" отметил, что пандемия коронавируса может стать точкой отсчёта для трансформации мировых процессов. Он выразил надежду, что мир может консолидироваться и бороться не с мнимыми, а настоящими угрозами и отказаться от эгоизма и алчности.
Президент добавил, что участие международных структур в политизированных кампаниях против других стран удручает.
В ходе своего выступления Путин оценил роль США на мировой политической арене. По его словам, Штаты уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Кроме того, заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции.
К позиции супердержавы движется по своему экономическому весу и политическому влиянию Китай. "По этому же направлению движется и Германия", - сказал Путин.
Что касается России, то всем злопыхателям Путин ответил жёстко. Россия не собирается "затухать", страна объективно оценивает свои возможности и потенциал.
"Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания Россия: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - подчеркнул президент.

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