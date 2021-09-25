Путин оценил выборы в Госдуму и призвал партии выполнять свои обещания

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.co

Лидер россиян отметил, что впереди напряженная повседневная работа на благо страны

Президент России Владимир Путин встретился по видеосвязи с представителями политических сил, которые прошли в новую Госдуму восьмого созыва. Глава государства отметил, что выборы были открытыми и прошли при высокой явке в соответствии с законом.

По его словам, состав нижней парламента определили россияне, которые реализовали свое конституционное суверенное право. На выборы пришло больше половины избирателей России.

Путин выразил слова благодарности россиянам, которые выполнили свой гражданский долг.

Также президент России отметил, что новоизбранные депутаты должны выполнять свои обещания вне зависимости от того, в какую партию они входят. Путин напомнил, что по новой Конституции роль Госдумы возросла, а значит, увеличилась и ответственность за реализацию взятых на себя обязанностей. Президент призвал партии так же активно общаться с людьми, как во время избирательной кампании.

Путин также указал на развитие демократии в стране, обратив внимание на то, что в Госдуму прошла пятая партия "Новые люди". Такое случилось впервые с 1999 года. Это событие показывает, по его словам, что в России любая политическая сила имеет шансы заявить о себе.

Особо Путин отметил "Единую Россию", которая подтвердила свое лидерство. Президент поздравил единороссов с убедительной победой и успехом, который был "достигнут в непростой конкурентной борьбе с сильными соперниками".

В ходе встречи Путин также указал на то, что власти страны проводят взвешенную политику, что помогло поддержать людей и экономику в период пандемии и смягчить удар. Помощь получили потерявшие работу, семьи с детьми, поддержку оказали стратегическим отраслям, трудовым коллективам предприятий, малый и средний бизнес. Также власти обеспечили быстрое восстановление экономики.

"Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика", – отметил глава государства.