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Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом
08 января 2020, 05:09 • 64 • Политика
Совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических организаций, заявил 7 января президент РФ Владимир Путина в ходе визита в Дамаск.
Во время встречи с сирийским лидером Башаром Асадом Путин отметил, что за год две страны «сделали немало».
«Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо <…> Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», — цитирует президента РФ «РИА Новости».
Путин указал, что сирийцы защищают от террористов свою страну, но эта борьба также позволяет не допустить инфильтрации боевиков в Россию и в соседние государства.
Во вторник российский лидер прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры с Башаром Асадом в командном пункте группировки российских войск, где лидеры прослушали доклады о положении дел в различных частях Сирии.
Глава САР выразил признательность России за поддержку в борьбе с терроризмом и в восстановлении мира в Сирии. После этого во время прогулки по городу президенты посетили христианский храм и мечеть Омейядов.
Затем Владимир Путин отбыл в Анкару, где у него состоятся переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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