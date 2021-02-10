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Путин оценил уровень доверия россиян к власти

10 февраля 2021, 20:00  •  46 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на данный момент с доверием россиян к власти все в порядке. Об этом он сообщил в среду, 10 февраля, на совещании с членами правительства РФ.
По словам российского лидера, чтобы у людей не складывалось впечатление, что их обманывают, необходимо объяснять гражданам формирование зарплат бюджетников.
«Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будут несоизмеримо больше, чем сегодня, хотя, надеюсь, и сегодня в целом все в порядке», – сказал он.
Ранее, 4 февраля, президент России утвердил показатели для оценки эффективности деятельности глав российских регионов. Одним из показателей работы глав субъектов стало доверие граждан к власти.
В октябре 2020 года Путин назвал доверие жителей России силой государства. По его словам, неверно пытаться слепо копировать кого-то. «Главное — чтобы государство и общество находились в гармонии», — сказал он.

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