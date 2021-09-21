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Путин оценил состояние экономики России после пандемии COVID-19: "Спад преодолён"
21 сентября 2021, 16:10 • 114 • Политика
Экономика России восстановилась, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках, заявил Путин. Спад полностью преодолён, отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин объявил о том, что спад в экономике страны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был полностью преодолён. Глава государства добавил, что это удалось сделать, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках.
Речь идёт об экономических проблемах, вызванных начавшейся весной глобальной эпидемией. Из-за карантинных мер пострадали многие сферы бизнеса. Особенно сильно это ударило по сферам, связанным с работой с людьми.
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