Путин оценил сокращение пьянства в России

Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе, достигнутом в сфере снижения употребления россиянами крепкого алкоголя. Об этом он сказал в четверг, 10 октября, на открытии форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

«Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ. — Ред.) заметила наше движение вперед по этому направлению», — цитируют главу государства на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России стали не только меньше пить, но и больше заниматься спортом. Результатом этого, по словам российского лидера, стал значительный рост продолжительности жизни в стране.

1 октября ВОЗ опубликовала исследование, согласно которому с 2003 года потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Также отмечалось, что к 2018 году общая смертность мужчин снизилась на 39%, а женщин — на 36%. При этом, по данным экспертов, больше всего снизилось количество смертей, связанных с алкоголем.

17 января главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что страна будет соответствовать нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по потреблению алкоголя через 10 лет.