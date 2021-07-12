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Путин оценил слова о России как о «стране-агрессоре»
12 июля 2021, 22:15 • 90 • Политика
Российская Федерация входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают в страну на заработки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля на сайте Кремля.
По словам главы государства, после госпереворота на Украине в 2014 году, он поручал правительству России продумать контакты в министерствах и ведомствах для сохранения и поддержки экономических связей двух стран.
«Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет», — добавил он. Как обратил внимание Путин, сотни тысяч украинцев, приезжающих на работу в Россию, встречают радушие и поддержку.
«Такая вот получается «страна-агрессор», — заключил он.
Также он отметил, что Запад создает на Украине атмосферу страха и пытается поместить ее под прямое внешнее управление. В Киеве насаждается агрессивная риторика, потакание неонацистам и милитаризация страны.
Одновременно политическая система в Киеве настраивается таким образом, чтобы происходила смена представителей власти, но установка на вражду с Москвой оставалась, написал президент.
30 июня в ходе прямой линии Путин сообщил о намерении написать историческую статью, в которой, в частности, будет затронута тема связи народов России и Украины. Глава государства отмечал, что русский народ всегда «старались раздробить и растащить».
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