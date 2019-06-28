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Путин оценил ситуацию в мире как взрывоопасную
28 июня 2019, 04:24 • 69 • Политика
Ситуация в мире стала более драматичной и взрывоопасной, заявил президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.
Отвечая на вопрос журналиста о том, как изменился мир за 20 лет, российский лидер отметил, что ситуация обостряется напряженностью в Персидском заливе, торговыми войнами, а также другими факторами.
«Ситуация не стала лучше, я скажу так очень аккуратно, оставаясь в известной мере оптимистом. А если сказать прямо, она, конечно, стала более драматичной и взрывоопасной», — сказал Путин.
Ранее, 27 июня, президент России оценил вероятность предотвращения гонки вооружения в мире.
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