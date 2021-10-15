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Путин оценил ситуацию в Карабахе словами из поговорки

15 октября 2021, 15:35  •  48 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер РФ призвал всех членов содружества приложить усилия для полного урегулирования конфликта в регионе
В Нагорном Карабахе сохраняется режим перемирия, гарантом которого выступают российские миротворцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите СНГ в пятницу, 15 октября.
По словам Путина, при содействии миротворцев в регион доставляются гуманитарные грузы, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, идет разминирование территории, причем как армянской, так и азербайджанской. В результате в свои дома уже вернулись более 52 тысяч беженцев.
Это, по мнению российского лидера, как нельзя лучше подтверждает народную мудрость, которой исстари руководствовались на Руси:
"Даже плохой мир лучше, чем хорошая война",
– сказал Путин, вспомнив затем и еще одну русскую поговорку на эту тему о том, что "всякая ссора красна мировою". В связи с чем он призвал участников саммита объединить усилия и создать условия для благополучия и процветания всех стран содружества.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. В начале ноября лидеры Баку и Еревана при содействии Кремля подписали соглашение о прекращении огня. С тех пор в регионе сохраняется перемирие, хотя не обходится без конфликтов.

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