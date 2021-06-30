Путин оценил ситуацию с общественным транспортом в Челябинске

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня, ответил на вопрос из Челябинска о ситуации с общественным транспортом в городе.

По словам местного жителя, метро является долгостроем времен СССР.

«Это тема известная. Это долгострой. Это не единственный город такого масштаба. Та же проблема в Красноярске. [Вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин в Челябинск выезжал. Он докладывал — вопрос проработан», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что 500 млрд рублей выделено на развитие инфраструктуры. При этом вопрос существует не только по Челябинску, хотя деньги на строительство метро как в этом городе, так и в других городах, где проживает свыше 1 млн человек, есть, указал Путин.

Российский лидер также прокомментировал ситуацию, связанную с просьбой жительницы Новокузнецка отремонтировать крышу в коррекционном детском саду. По словам женщины, ей пригрозили лишением опекунства над внучкой, в случае если она обратится к президенту. Путин, в свою очередь, заверил, что данный вопрос будет решен.

Кроме того, президент России пообещал разобраться с ситуацией с необоснованно высокими ценами за жилищно-коммунальные услуги в поселке Демьянка в Тюменской области. Он отметил, что «цифры, которые назвали, мягко говоря, обескураживают».

В настоящий момент проходит прямая линия с российским лидером. Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru, SMS- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.

Кроме того, текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимаются с 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.