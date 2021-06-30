Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

Путин оценил ситуацию с общественным транспортом в Челябинске

30 июня 2021, 17:50  •  125 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня, ответил на вопрос из Челябинска о ситуации с общественным транспортом в городе.
По словам местного жителя, метро является долгостроем времен СССР.
«Это тема известная. Это долгострой. Это не единственный город такого масштаба. Та же проблема в Красноярске. [Вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин в Челябинск выезжал. Он докладывал — вопрос проработан», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что 500 млрд рублей выделено на развитие инфраструктуры. При этом вопрос существует не только по Челябинску, хотя деньги на строительство метро как в этом городе, так и в других городах, где проживает свыше 1 млн человек, есть, указал Путин.
Российский лидер также прокомментировал ситуацию, связанную с просьбой жительницы Новокузнецка отремонтировать крышу в коррекционном детском саду. По словам женщины, ей пригрозили лишением опекунства над внучкой, в случае если она обратится к президенту. Путин, в свою очередь, заверил, что данный вопрос будет решен.
Кроме того, президент России пообещал разобраться с ситуацией с необоснованно высокими ценами за жилищно-коммунальные услуги в поселке Демьянка в Тюменской области. Он отметил, что «цифры, которые назвали, мягко говоря, обескураживают».
В настоящий момент проходит прямая линия с российским лидером. Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru, SMS- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.
Кроме того, текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимаются с 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






125
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
30 июня 2021, 04:05
Зеленский "побил горшки" со всеми спонсорами - Корнилов
30 июня 2021, 11:25
"Победа Украины над Россией": Евро-2020 увеличило пропасть между народами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.