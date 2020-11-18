Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, исп...
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лид...
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой к...
Главная / Политика

Путин оценил роль Турции в войне в Карабахе и назвал главного виновника ситуации

18 ноября 2020, 01:00  •  124 • Политика
Путин высказался о поддержке Азербайджана Турцией в Карабахе. "Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза", - отметил российский лидер.
Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Турции по военной поддержке Азербайджана во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. По словам российского лидера, всему виной развал СССР.
Путин указал, что Турция никогда и не скрывала того факта, что в одностороннем порядке поддерживает Азербайджан. Также Анкару трудно обвинить в нарушении международного права в нагорно-карабахском конфликте, хотя, конечно, оценки по этому поводу могут быть разными.
"Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза", - сказал Путин в интервью российским СМИ.
Напомним, что Турция обеспечила Азербайджан своей военной техникой, в частности - боевыми беспилотниками. Последние сыграли важную роль в нагорно-карабахском конфликте. Также в адрес Анкары звучали обвинения в том, что она помогала переправлять в Карабах сирийских боевиков, которых потом использовали в качестве "пушечного мяса".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
17 ноября 2020, 21:20
Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили
17 ноября 2020, 21:20
"Встряска будет серьёзной": Политическую элиту России ждёт сюрприз - Шатилов
17 ноября 2020, 21:20
"Окна заделывают картоном": Британец показал типичную "донецкую осень"
17 ноября 2020, 23:10
"Жест бессильной злобы": В России отреагировали на арест 44 самолётов Украиной
17 ноября 2020, 21:20
Карнаухов жёстко о Навальном: "Самого человека там уже и нет"
17 ноября 2020, 23:10
"Не тонет, прямо как Горбачёв": Обама снова "набросился" на Россию, Сатановский не сдержался
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
15 ноября 2020, 16:10
Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.