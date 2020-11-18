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Путин оценил роль Турции в войне в Карабахе и назвал главного виновника ситуации
18 ноября 2020, 01:00 • 124 • Политика
Путин высказался о поддержке Азербайджана Турцией в Карабахе. "Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза", - отметил российский лидер.
Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Турции по военной поддержке Азербайджана во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. По словам российского лидера, всему виной развал СССР.
Путин указал, что Турция никогда и не скрывала того факта, что в одностороннем порядке поддерживает Азербайджан. Также Анкару трудно обвинить в нарушении международного права в нагорно-карабахском конфликте, хотя, конечно, оценки по этому поводу могут быть разными.
Напомним, что Турция обеспечила Азербайджан своей военной техникой, в частности - боевыми беспилотниками. Последние сыграли важную роль в нагорно-карабахском конфликте. Также в адрес Анкары звучали обвинения в том, что она помогала переправлять в Карабах сирийских боевиков, которых потом использовали в качестве "пушечного мяса".
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