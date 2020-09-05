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Путин оценил реформу Совфеда в 2000 году

05 сентября 2020, 20:25  •  71 • Политика
Реформа Совета Федерации, когда губернаторы перестали быть членами верхней палаты парламента, была правильной с точки зрения баланса общественных интересов. Об этом 5 сентября в интервью для фильма «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.
«Я помню, в каких условиях мы тогда жили, это была сложная ситуация, и я предложил переформатировать верхнюю палату российского парламента, Совет Федерации, и попросил губернаторов согласиться с тем, что они не будут участвовать в личном качестве в работе (Совфеда). <...> Кстати говоря, подавляющее большинство губернаторов меня тогда поддержали», — сказал он.
По словам Путина, более правильным было бы организовать структуру власти так, чтобы у человека, в руках которого «сосредоточены огромные финансовые и административные возможности», не было «защитного панциря» в виде депутатской неприкосновенности. Он отметил, что такая реформа позволила губернаторам сосредоточиться на административных вопросах, что было «чрезвычайно важным» с учетом «чрезвычайной ситуации» в экономике и социальной сфере страны.
Говоря о создании Госсовета, глава государства отметил, что ему не хотелось, чтобы в результате реформы Совфеда «губернаторский корпус был списан с федеральной повестки дня».
Согласно закону, принятому в 1995 году, в Совет Федерации входили по два представителя от каждого региона — глава законодательного собрания и глава исполнительной власти субъекта. В августе 2000 года был принят закон, по которому в верхней палате парламента стали работать на постоянной основе представители регионов, делегированные туда от законодательного и исполнительного органов власти.
Ранее, в субботу, Путин заявил, что статус Госсовета необходимо было закрепить в Конституции для того, чтобы придать органу большее значение и показать эффективность его работы.

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