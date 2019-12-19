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Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине

19 декабря 2019, 13:39  •  40 • Украина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине в связи с рассмотрением в стране закона о земле.
 
РИА Новости
 

«Для украинцев земля сакральное значение имеет, я могу их понять, это золотые земли. Конечно, оппозиция сразу же воспользовалась этим, начинает наносить теперь внутриполитические удары по Зеленскому», — сказал Путин.

Ранее Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций. Как указал глава государства, дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

Также сообщалось, что депутат от «Слуги народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки в комитете Рады, который рассматривал законопроект об открытии рынка земли на Украине.

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