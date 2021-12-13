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Путин оценил работу Конституционного Суда: "То, что люди выигрывают, это очень хорошо"
13 декабря 2021, 16:40 • 117 • Политика
Путин считает, что решения Конституционного Суда в пользу людей повышают доверие к судебной системе. "То, что люди выигрывают, это очень хорошо", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин назвал положительным тот факт, что граждане страны стали чаще выигрывать споры в Конституционном суде (КС). Заявление прозвучало на председателя КС Валерия Зорькина с главой государства.
Путин отметил, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Президент считает, что это очень важно для развития страны.
- подчеркнул глава государства.
В свою очередь председатель КС отметил, что жалобы граждан становятся более грамотными. Это означает, что юридическая грамотность населения также повышается. Люди знают по каким вопросам нужно обращаться в КС, а по каким – в другие инстанции.
- отметил Валерий Зорькин.
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