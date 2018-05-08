Путин оценил работу кабмина Медведева как профессиональную и честную

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил правительство Дмитрия Медведева, сложившее полномочия 7 мая, за хорошую работу в сложный период без погони за краткосрочными политическими эффектами.

"Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу. И это вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - заявил глава государства на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром.

По оценке Путина, "эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу".

Президент напомнил, что 7 мая внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева для получения согласия на его назначение на пост председателя правительства РФ. "Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении: последние шесть лет он возглавлял правительство страны", - сказал глава государства.

Он отметил, что эти годы были весьма сложными. "Россия, весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация, для нашей страны это было весьма остро, а порой даже казалось, что драматично", - констатировал Путин. Глава государства упомянул недавний отчет Медведева о работе в Госдуме: "Хочу отметить главное - все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед, для решения тех ключевых исторических задач, о которых говорил и в послании [Федеральному собранию], и на церемонии вступления в должность президента нашей страны".

Президент добавил, что правительство РФ под руководством Дмитрия Медведева отличалось открытостью к диалогу и восприимчивостью к конструктивной критике, в чем была заслуга самого премьера.

По словам Путина, "демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу - все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства". "И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - отметил президент РФ.

Путин обратил внимание, что депутаты представляют разные политические силы, но прежде всего - граждан РФ. "И, уверен, их интересы, их нужды, чаяния, а также и интересы благополучия России для вас, для всех нас - это главное. Рассчитываю на вашу готовность участвовать в общей командной созидательной работе", - обратился президент к парламентариям, подчеркнув, что "все конструктивные идеи, предложения обязательно будут учитываться в интересах общего дела".

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