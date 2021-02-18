Путин оценил принятые для локализации паводков и пожаров меры

Меры, принятые в 2020 году для локализации паводков и пожаров в России, даже в условиях пандемии позволили уменьшить размер ущерба. Об этом 18 февраля заявил президент страны Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности, говорится на сайте Кремля.

«В целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров (тем более всё это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции), так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 годом и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь», — сказал он, открывая совещание с главами профильных министерств и ведомств.

Как отметил глава государства, остаются нерешенными вопросы по организации противопожарных мероприятий. Нужно улучшать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, подчеркнул Путин.

По его словам, сложная паводковая ситуация наблюдалась в прошлом году в Якутии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской и Тюменской областях. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории Якутии, Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа.

В декабре 2020 года стало известно, что Еврейская автономная область получит 126,7 млн рублей на переселение подтопленцев. Средства поступят из федерального бюджета для расселения граждан, которые утратили жилье в результате паводка 2020 года.

В ноябре в МЧС предупредили, что высокое содержание влаги в почве может привести к паводкам на территории Хабаровского края, Вологодской и Еврейской автономной областях.

Как накануне рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в настоящее время высота снежного покрова в Центральной России превышает в полтора-два раза многолетнюю норму. Поэтому паводковая ситуация будет сложная: реки, озера, водоемы наберут достаточно большое количество воды.