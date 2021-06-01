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Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2"

01 июня 2021, 19:50  •  128 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа
Президент РФ Владимир Путин приветствовал решение властей США отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2", также он не исключил действие соглашения по транзиту газа через Украину, если к этому будут экономические предпосылки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту Путину известно об этих заявлениях (об отмене рестрикций) из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", – цитирует "Интерфакс" голос Кремля.
Кроме того, он напомнил, что сейчас действует договор между Москвой и Киевом по транспортировке российского голубого топлива в Европу, и он "останется в силе" на весь своей срок. Но даже после его завершения "Россия не намерена отказываться от украинского транзита", заметил Песков.
Президент РФ считает, что в будущем поставки объемов газа потребителям Старого Света лишь увеличатся, поэтому и ГТС Незалежной может быть востребована, заявил пресс-секретарь.
"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка", – подчеркнул Песков.
Москва обращает внимание на то, что будучи собственниками газотранспортной системы, украинское государство обязано "обеспечивать нормальное техническое состояние" своей ГТС, резюмировал он.
В мае стало известно, что американский президент Джо Байденотказался вводить санкции против оператора балтийского проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига с учетом национальных интересов США. Сам хозяин Белого дома заявил, что рестрикции в отношении "СП-2" были бы "контрпродуктивными" для отношений Штатов с Европой. По его словам, строительство газопровода все равно продолжится, поскольку он и "так почти полностью завершен".
Добавим, что санкции Вашингтон все-таки ввел, только наложил их в адрес российских судов и предприятий.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что "Северный поток-2" является в руках Кремля "флеш-роялем", который Москва будет использовать против Киева, чтобы давить на него в вопросе урегулирования ситуации с Донбассом.

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