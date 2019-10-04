Путин оценил освещение событий на Украине российским ТВ

Российские телеканалы ведут независимую редакционную политику, однако если прецеденты намеренного выставления Украины в негативном свете были, то это неверный подход. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Отвечая на вопрос журналиста о появлении на российском ТВ программ антиукраинской риторикой, Путин указал, что речь может идти об осуждении властей Украины, но не ее народа.

«Даже госканалы ведут независимую редакционную политику. Если они, как вы сказали (выставляют Украину в негативном ключе — Ред.), то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но ни о народе», — цитирует президента «РИА Новости».

Ряд российских журналистов отреагировал на слова президента. По словам телеведущей «России 1» Ольги Скабеевой, никакого намеренного очернения Украины нет.

«Никогда не делаем это специально», — написала журналистка в соцсетях.

2 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин отметил готовность РФ к переговорам с украинскими партнерами по вопросу транзита газа в Европу. По словам российского лидера, Москва готова продлить соглашение с Киевом на год.