Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мощное ОБРАЩЕНИЕ Михеева к США! Россия сделала свои выводы! Вечер с Соловьевым о...
Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии
Помощница Помпео прибыла в Киев
Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
Главная / Политика

Путин оценил освещение событий на Украине российским ТВ

04 октября 2019, 02:09  •  113 • Политика
Российские телеканалы ведут независимую редакционную политику, однако если прецеденты намеренного выставления Украины в негативном свете были, то это неверный подход. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай».
Отвечая на вопрос журналиста о появлении на российском ТВ программ антиукраинской риторикой, Путин указал, что речь может идти об осуждении властей Украины, но не ее народа.
«Даже госканалы ведут независимую редакционную политику. Если они, как вы сказали (выставляют Украину в негативном ключе — Ред.), то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но ни о народе», — цитирует президента «РИА Новости».
Ряд российских журналистов отреагировал на слова президента. По словам телеведущей «России 1» Ольги Скабеевой, никакого намеренного очернения Украины нет.
«Никогда не делаем это специально», — написала журналистка в соцсетях.
2 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин отметил готовность РФ к переговорам с украинскими партнерами по вопросу транзита газа в Европу. По словам российского лидера, Москва готова продлить соглашение с Киевом на год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
03 октября 2019, 14:24
Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой республики
03 октября 2019, 03:24
Тест на протест: СФ нашёл факты вмешательства на выборах в Мосгордуму
04 октября 2019, 00:09
Рябков: сроки визита помощника президента США по нацбезопасности в Москву согласовываются
04 октября 2019, 02:09
Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам
04 октября 2019, 03:24
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
03 октября 2019, 20:54
Путин считает неправильным выставление Украины в невыгодном свете на российском ТВ
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2019, 00:52
Душенов 241. Китайские хуситы жгут конкретно
04 октября 2019, 00:40
Сядут ли Украина и Донбасс за стол переговоров? Прямое включение из Страсбурга
04 октября 2019, 02:09
Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
04 октября 2019, 00:24
Путин об обвинениях СССР в начале Второй мировой: Из-за этих подтасовок люди могут пе...
04 октября 2019, 00:09
Рябков: сроки визита помощника президента США по нацбезопасности в Москву согласовыва...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2019, 17:24
«Маски сброшены»: Москва ответила Вашингтону на санкции
30 сентября 2019, 07:09
У России есть чем топить американские авианосцы
29 сентября 2019, 20:40
В России возрождается целая отрасль. Остро нужны работники
29 сентября 2019, 14:39
«Кардинальное изменение баланса сил»: почему на Украине заговорили о «развороте» Запада в сторону России
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
03 октября 2019, 09:39
Анна Тув: «Сын не может поверить, что папы и Кати больше нет»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.