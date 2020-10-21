Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
Главная / Политика

Путин оценил оборот вакцины от COVID-19 в $100 млрд

21 октября 2020, 22:00  •  94 • Политика
Оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке составляет $100 млрд. Об этом президент России Владимир Путин заявил 21 октября в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая, отметил российский лидер. «Вакцинация россиян от коронавируса — задача номер один, экспорт вакцины важен, но вторичен», — добавил президент России.
По мнению Путина, необходимо разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране. «Главная задача сегодня — создать производственные мощности для наращивания производства (вакцины от коронавируса. — Ред), и эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь», — сказал Путин.
Глава государства призвал бизнес включаться в производство вакцин.
Ранее в этот день стало известно, что около 17 тыс. человек в Москве и Московской области получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Второй компонент получили около 6 тыс. человек.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».
О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демократии - FA
21 октября 2020, 10:05
"Отпусти меня!": муж Тихановской устроил истерику после внезапного визита Лукашенко
21 октября 2020, 11:55
Возвращение советских названий в Одессе вызвало истерику украинского телеведущего
21 октября 2020, 04:35
Если он победит на выборах - рынку нефти грозит крах: Эксперт назвал худший исход выборов в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства ба...
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
15 октября 2020, 16:30
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 20:45
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.