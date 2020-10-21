Путин оценил оборот вакцины от COVID-19 в $100 млрд

Оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке составляет $100 млрд. Об этом президент России Владимир Путин заявил 21 октября в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая, отметил российский лидер. «Вакцинация россиян от коронавируса — задача номер один, экспорт вакцины важен, но вторичен», — добавил президент России.

По мнению Путина, необходимо разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране. «Главная задача сегодня — создать производственные мощности для наращивания производства (вакцины от коронавируса. — Ред), и эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь», — сказал Путин.

Глава государства призвал бизнес включаться в производство вакцин.

Ранее в этот день стало известно, что около 17 тыс. человек в Москве и Московской области получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Второй компонент получили около 6 тыс. человек.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».