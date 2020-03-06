Путин оценил объединение лидеров фракций ГД для решения важных задач

Президент Владимир Путин оценил вклад руководителей фракций нижней палаты парламента в решение общенациональных задач. Об этом он заявил на встрече с лидерами партий.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что в самые острые, самые, можно сказать, даже судьбоносные моменты вы всегда находили в себе силы объединяться для достижения общих, общенациональных целей, для решения общенациональных задач», — приводит слова президента сайт Кремля.

По итогам встречи Путин поблагодарил участников совещания за работу над поправками в Конституцию, назвав их предложения во многом решающими.

В ходе разговора президент также поднял вопрос о недопустимости новых попыток «раскачки» страны, акцентировал свое внимание на социально ориентированной политике и затронул тему о введении уголовной и административной ответственности на голосовании по поправкам в Конституцию.

Встреча лидеров парламентских партий Госдумы и Владимира Путина прошла в ночь на пятницу, 6 марта. В ней приняли участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

2 марта президент внес в Госдуму три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.