Путин оценил "мужественное и зрелое" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "мужественным и зрелым" решение американского коллеги Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава российского государства также признался, что для него были неожиданными шаги, предпринятые руководством КНДР для снятия напряженности.

В интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на ее сайте, накануне визита в КНР Путин выразил надежду на положительный результат предстоящей 12 июня встречи Трампа и Ким Чен Ына. "Все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединённых Штатов Трамп - пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", - сказал российский лидер.

При этом он особо отметил действия Пхеньяна: "Мы видим также, что северокорейское руководство пошло, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряженности".

По мнению Путина, КНДР в данном случае нужны гарантии безопасности. "Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности", - заметил президент РФ. На его взгляд, "какими могут быть эти гарантии, в какие сроки все это может быть реализовано - сейчас очень трудно сказать".

"Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути - по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге", - уверен глава российского государства.

Он подчеркнул схожесть позиций РФ и Китая к урегулированию на Корейском полуострове: "Что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки либо полностью совпадают. Скорее даже второе". "Мы выступили инициаторами так называемой "дорожной карты" урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать", - заверил Путин.