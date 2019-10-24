Путин оценил красоту африканских женщин

- Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился, - приветствовал в четверг утром Владимир Путин участников саммита Россия-Африка.

Накануне он сам собрал всех съехавшихся в Сочи африканских лидеров на торжественный прием. И если днем в центре внимания были президенты и премьеры стран Африки, то вечером во всей красе предстали их жены. У смотревших, как Путин встречает на красной дорожке подъезжающих, просто разбегались глаза от многообразия форм и нарядов. Дамы в национальных платьях и в коктейльных, в расцветке «мерцающий леопард» и фасоне «я иду танцевать танго» гордо шествовали мимо объективов, и это были их минуты славы. Владимир Путин происходящее никак не комментировал, но было видно, что как раз он все оценил.

- Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа, - словно даже оправдывался Путин. - И мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение к культуре, традициям Африки.

Что он имел ввиду, так и осталось неизвестным. Но сидевший на пленарном заседании рядом с Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоза так энергично жестикулировал, делясь с ним чем-то переполняющим, что можно было предположить — вечер и в самом деле был неплох.

- Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер, - напомнил всем президент России. - Подчеркну: развитие отношений со странами африканского континента является одним из приоритетов российской внешней политики.

После чего он передал слово гостям, и это было тревожно. Каждый из 43 лидеров за огромным круглым столом должен был высказаться, и только официально на это мероприятие было отведено пять часов. Впрочем, разнообразием речи африканцев не отличались. Сначала они называли Путина «ваше превосходительство», потом хвалили «благословенный город Сочи», потом говорили добрые слова про экономическое могущество России, после чего переходили к перспективам развития Африки вообще и своих стран в частности, которым только надо совсем немного помочь.

- Вы сейчас сказали важную вещь - «Африка не хочет быть объектом односторонней помощи, а хочет быть партнером, - отреагировал Путин на одного из выступающих. - Потому что навязанная помощь подрывает собственное производство, свой производитель просто не может развиваться в таких условиях.

Прозрачно намекнув тем самым, что никакой халявы не будет.

На третьем часу в зале началось брожение. Самые невыносливые начали покидать свои места — например, президент ЮАР, утомленный накануне, ушел, оставив на своем кресле дублера в цветастой рубашке. И только Путин слушал всех и комментировал, высказывая отношение России к происходящему.

- Мы с большой тревогой следим за событиями в Ливии, - ответил он премьеру этой страны. - Считаю, что это итог безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права и извратили резолюцию ООН. И вот результат!

Еще одна тема заседания — колоссальные расходы африканских стран на оборону, причем оборону друг от друга.

- Вы сказали, что многие страны Африки тратят от 18% до 32% ВВП на решение вопросов безопасности. Это, конечно, непосильная нагрузка, - обратился Путин к президенту Чада. - Мы тратим на нужды министерства обороны менее трех процентов ВВП и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов. Сокращение военного бремени - это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее.

- Вы чемпион по борьбе с терроризмом, - заявил президент Мали. - Вы не представляете себе, насколько нам нужен ваш опыт!

- Ни для кого не секрет, и мы этим гордимся, сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и что самое главное, эффективная современная армия, - согласился Путин.

За три часа сочинского марафона добрались до Намибии и на букве Н решили сделать перерыв, чтобы через двадцать минут продолжить. Оставалась еще примерно половина не успевших выступить.