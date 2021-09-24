Путин оценил книгу немецкого писателя Фрая о России

Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию» содержит интересные рассказы о памятных встречах, а также позволяет осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

В приветствии, опубликованном в предисловии книги, российский лидер отметил, что Фрай «многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией».

Путин указал, что книга уже получила широкую популярность в ФРГ. Глава государства также добавил, что особое внимание в работе Фрая уделено переплетению человеческих судеб и взаимному влиянию культур двух стран.

«Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны. И сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы наших двух стран», — приводит слова президента РФ Российское военно-историческое общество.

Книгу «Научиться любить Россию» представили в июне 2018 года в столице Австрии. Сам Фрай заявлял, что стремился разрушить предубеждения о России и выстроить доверие к ней, научить любить эту страну и постичь русскую душу. По словам писателя, эта работа стала для него «делом сердца».

Кроме того, Фрай рассказал, что его семья со стороны прадедушки много лет тесно связана с российским государством.

Презентация книги в России от издательства ЭКСМО состоится 28 сентября 2021-го в книжном магазине «Достоевский».