Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
Главная / Политика

Путин оценил книгу немецкого писателя Фрая о России

24 сентября 2021, 20:15  •  125 • Политика
Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию» содержит интересные рассказы о памятных встречах, а также позволяет осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.
В приветствии, опубликованном в предисловии книги, российский лидер отметил, что Фрай «многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией».
Путин указал, что книга уже получила широкую популярность в ФРГ. Глава государства также добавил, что особое внимание в работе Фрая уделено переплетению человеческих судеб и взаимному влиянию культур двух стран.
«Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны. И сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы наших двух стран», — приводит слова президента РФ Российское военно-историческое общество.
Книгу «Научиться любить Россию» представили в июне 2018 года в столице Австрии. Сам Фрай заявлял, что стремился разрушить предубеждения о России и выстроить доверие к ней, научить любить эту страну и постичь русскую душу. По словам писателя, эта работа стала для него «делом сердца».
Кроме того, Фрай рассказал, что его семья со стороны прадедушки много лет тесно связана с российским государством.
Презентация книги в России от издательства ЭКСМО состоится 28 сентября 2021-го в книжном магазине «Достоевский».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





125
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.