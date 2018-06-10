Путин оценил итоги визита в Китай

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ПЕКИН/ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершил визит в Китай. Глава российского государства остался доволен его результатами. Поездка состояла из двух частей: официальный визит, во время которого в Пекине обсуждались преимущественно двусторонние вопросы, а также участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао, на полях которого президент как провел отдельные встречи с коллегами по ШОС, так и принял участие в общих консультациях.

Подводя итоги трехдневной работы в Китае, Путин поблагодарил хозяев саммита за чрезвычайно дружескую атмосферу.

"Я хотел бы выразить слова благодарности китайскому народу, руководству Китая, председателю Си Цзиньпину за исключительно теплый прием, особенно в ходе моего официального визита в КНР", - сказал он журналистам. "Все было действительно на высоком профессиональном уровне и именно по-дружески все было организовано - тепло и результативно", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил большое значение, которое Москва придает развитию отношений с Пекином, причем не только для двух стран, но и для всего мира. "Сам факт того, что мы подтверждаем высокий уровень нашего взаимодействия и говорим о необходимости его развития, на мой взгляд, имеет серьезное значение для современных международных отношений, для российско-китайских связей", - заявил он журналистам.

Путин напомнил о подписанных в ходе визита документах. "Мы подтвердили очень высокий уровень наших отношений с КНР, договорились - соответствующую декларацию с председателем Си Цзиньпином подписали - о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, о борьбе с различными угрозами", - сказал он. Российский лидер отметил, что "это подтверждение имеет серьезное значение, потому что за текущей работой, которой очень много, мы не должны забывать об основных направлениях нашего взаимодействия". "Одно из них - это наше взаимодействие на международной арене, в международных организациях - ООН, "двадцатка", БРИКС, ШОС", - уточнил он.

Президент выделил взаимодействие РФ и Китая в экономической сфере и подписанное технико-экономическое обоснование широкого евразийского партнерства. "До подписания самого договора еще должно пройти определенное время, над этим нужно еще как следует поработать, но это первый очень серьезный шаг к организации серьезного экономического объединения регионального масштаба", - считает он. По его словам, такое объединение "совместимо и с ЕврАзЭС, которое мы развиваем, и с китайской инициативой "Шелкового пути" в его экономическом измерении".

По мнению Путина, "все это, безусловно, ложится в достаточно энергичное развитие оборота торговли [РФ и Китая] - $87 млрд за прошлый год". "Уверен, что если так пойдет и дальше - а оно именно так и идет, во всяком случае, в первом квартале нынешнего года у нас значительный рост товарооборота продолжается - в этом году мы вполне можем выйти на объем $100 млрд", - уверен российский лидер.

Среди важных областей сотрудничества он упомянул энергетику, в том числе атомную, взаимодействие по китайской лунной программе, где будут использованы передовые российские разработки, авиастроение, совместную реализацию инфраструктурных проектов, таких как грузо-пассажирская дорога "Евразия", развитие транспортных коридоров "Приморье-1", "Приморье-2", совместное освоение потенциала Северного морского пути, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

Диалог по всем этим вопросам Путин и Си Цзиньпин смогут продолжить на Восточном экономическом форуме 11-13 сентября во Владивостоке, куда российский лидер пригласил своего китайского коллегу.

Президент РФ не стал детально рассказывать о работе в рамках ШОС, сославшись на то, что ее итогом стал солидный пакет документов. Главный из них - Циндаоская декларация - 14-страничный документ, который содержит пять разделов, посвященных ключевым вопросам современной глобальной повестки дня, включая ситуацию вокруг Афганистана, Сирии, КНДР, положение дел в мировой экономике и вопросы борьбы с протекционизмом, сотрудничество в информационно-коммуникационной сфере, гуманитарное изменение.

В общей сложности лидерами было принято 17 документов. В их числе, в частности, решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Лидеры также подписали решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств - членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран - членов организации.

Отвечая на вопрос о будущем ШОС, в частности о возможности ее расширения, Путин призвал не торопиться. "Что касается расширения, то мы договорились о том, что сложившаяся сейчас структура является оптимальной. Мы должны будем посмотреть на то, как организация будет работать в этом расширенном составе (после присоединения к ней Индии и Пакистана в прошлом году)", - сказал он. Как отметил президент РФ, после анализа работы ШОС в нынешнем формате страны - участницы будут "принимать решение по дальнейшим шагам, связанным с расширением организации".

Говоря о работе на саммите, Путин напомнил данные, подтверждаемые Международным валютным фондом, о том, что "совокупная экономика стран ШОС по объему, по покупательной способности стала больше, чем объем экономики стран "семерки".

"А если еще вспомнить, что темпы экономического роста этого региона значительно выше, чем в мире, то тогда, конечно, перспективы очень хорошие, интересные для всех стран", - отметил он. "С учетом того еще, что мы сегодня подтвердили приверженность принципам свободной торговли, борьбы с протекционизмом, это имеет чрезвычайно важное значение для всей мировой торговли, для всей мировой экономики", - убежден президент.

При этом он не поддержал интереса репортера, который попытался узнать его мнение насчет разногласий внутри другого объединения - "большой семерки". "Это обычная практика, нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - сказал глава государства. "Чего не бывает, - добавил он. - Если мы посмотрим на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭС, - у нас тоже споры возникают и тоже не все все сразу подписывают".

В числе вопросов, на которые стоит обратить внимание, Путин выделил лишь намерения США ограничить поставки автомобилей из Европы. "Вот это серьезный вопрос, это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских", - отметил он. По его словам, такое решение могло бы иметь негативный эффект и для всей мировой экономики, и этот вопрос "более существенный", чем "эмоциональные какие-то всплески", которыми был отмечен последний саммит G7.

В целом Путин призвал переходить от муссирования разногласий к сотрудничеству. Этой его ремарки заслужило заявление лидеров G7, которые потребовали от Москвы прекратить "дестабилизирующую деятельность".

"Что касается слов о дестабилизирующих действиях, то здесь так же, как и в отношении некоторых других событий, когда, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится "с большой степенью вероятности", солидарность в этой связи возникает на какой-то зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством", - сообщил президент.

Он неоднократно подчеркнул, что Москва открыта для диалога со всеми партнерами, в частности с США.

"Как только - так сразу", - сказал Путин о возможных сроках организации встречи с президентом США Дональдом Трампом. "Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика", - отметил он.

По словам российского лидера, Трамп сам "неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной". "Я подтверждаю, это так и есть на самом деле", - сказал Путин, напомнив, что во время последнего телефонного разговора с хозяином Белого дома в марте текущего года тот, в частности, выразил озабоченность по поводу нового витка гонки вооружений.

"Я с ним согласен. Для того чтобы это все предметно обсуждать, нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом, ну и, конечно, необходимы личные встречи", - заключил президент РФ, подчеркнув, что если саммит состоится, он должен быть наполнен "конкретным содержанием".

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