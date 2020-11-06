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Путин оценил итоги региональных выборов в ходе встречи с Памфиловой

06 ноября 2020, 17:40  •  67 • Политика
Владимир Путин и Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru/
Центризбирком решил проанализировать эффективность политических лифтов в стране
Президент России Владимир Путин заявил, комментируя отчет главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о прошедшей кампании на сентябрьских выборах в депутаты, губернаторы и мэры субъектов РФ, что выдвинувшиеся в региональные органы граждане, ранее являвшиеся представителями рабочих профессий, хорошо знают проблемы своих населенных пунктов. Как отметила глава ЦИК, ранее комиссия не занималась подсчетом этих кандидатур в РФ.
Памфилова заявила в ходе встречи с российским лидером, что по итогам анализа социального и демографического состава выяснилось следующее: среди представителей регионов после самих муниципальных и региональных служащих (37%), учителей и преподавателей (16%) на третьем месте оказалась как раз рабочая категория граждан, включая различных механиков, водителей и слесарей. По подсчетам ЦИК, в государстве интересы субъектов представляют 23 доярки и 11 телятниц, 34 кочегара и два кузнеца.
"Люди их знают по делам, люди их уважают. Такая статистика", – заявила Памфилова.
Центризбирком решил проанализировать статистку после новости одного из региональных изданий о том, что уборщица в Костромской области стала главой поселкового совета. По мнению руководителя ЦИК, это свидетельствует об эффективности политических лифтов в российском обществе.
Также Памфилова заявила о необходимости развести процесс волеизъявления со школьным обучением, так как в основном избирательные участки располагаются на территории общеобразовательных учреждений, сообщается на сайте Кремля.

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