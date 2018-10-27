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Путин оценил итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле
27 октября 2018, 21:24 • 108 • Политика
Саммит лидеров Турции, России, ФРГ и Франции в Стамбуле завершился. Путин оценил итоги встречи.
В Стамбуле завершился четырёхсторонний саммит глав России, Турции, Франции и Германии по поводу ситуации в Сирии. Свою оценку прошедшим переговорам дал президент России Владимир Путин.
По его словам, беседа с главами государств прошла в деловой атмосфере. Путин отметил, что все участвовавшие в саммите лидеры стран провели «серьёзную работу» по согласованию различных подходов к решению принципиальных вопросов по урегулированию ситуации в Сирии.
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