Путин оценил итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле

В Стамбуле завершился четырёхсторонний саммит глав России, Турции, Франции и Германии по поводу ситуации в Сирии. Свою оценку прошедшим переговорам дал президент России Владимир Путин.

По его словам, беседа с главами государств прошла в деловой атмосфере. Путин отметил, что все участвовавшие в саммите лидеры стран провели «серьёзную работу» по согласованию различных подходов к решению принципиальных вопросов по урегулированию ситуации в Сирии.