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Путин оценил идею возврата к однодневному голосованию на выборах в РФ

10 декабря 2021, 01:45  •  112 • Политика
Президент РФ Владимир Путин 9 декабря назвал преимущества трехдневного голосования на выборах, однако пообещал подумать над возвращением к однодневным выборам.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека прозвучал призыв к российскому лидеру вернуть в стране однодневный режим голосования для повышения уровня доверия граждан.
В ответ Путин отметил, что трехдневное голосование практикуется в мире и позволяет охватить больше людей.
При этом он указал на несовершенство избирательного процесса в мире, в частности в США, где голосование, по его словам, может длиться неделями. Он также скептично отнесся к допустимости отдавать свой голос по почте. По словам Путина, в таком случае нет наблюдателей, которые могли бы проконтролировать честность избирателей.
«Поэтому однодневное или трехдневное голосование — это надо подумать. Я понимаю на самом деле, о чем вы говорите, и мне трудно с вами спорить, я и не хочу. Конечно, наверное, в один день, когда все пришли, все это быстро, конкретно все сделано. Может, это спорный вопрос, но надо подумать», — сказал президент.
Ранее на этом же заседании Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от дополнительных расходов.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Возможность онлайн-голосования была предоставлена жителям семи регионов — Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
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