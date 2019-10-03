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Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
03 октября 2019, 22:39 • 39 • Украина
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
РИА Новости
По словам Путина, запрос украинского общества на урегулирование в стране очевиден. Российский президент считает, что «прежде всего на основе этого запроса Зеленский так убедительно выиграл выборы», так как народ ждёт разрешения конфликта.
«И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений», — сказал Путин.
Президент России считает, что Зеленский «искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление».
Он также добавил, что в России видят «определённые колебания» на Украине. По его словам, Зеленский должен искать какие-то компромиссы и договариваться со всеми членами общества, каких бы взглядов они ни придерживались.
Путин заключил, что Зеленский должен всё-таки выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству жителей Украины.
Также Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении.
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