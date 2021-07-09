Владимир Путин отрежет дороги для офшорных компаний. Согласно новому постановлению Минэкономразвития, разработанному по поручению президента, угольные корпорации обязаны будут инвестировать в несырьевой сектор экономики Кузбасса. В противном случае они не получат доступ к транспортной инфраструктуре и не смогут экспортировать уголь в страны АТР.

Угольщики сейчас получают сверхприбыли, при этом они зарегистрированы в офшорах, и все эти доходы отправляются за границу, а не в нашу экономику, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Разумеется, долго продолжаться это не могло, были приняты соответствующие меры. Так, по поручению президента Владимира Путина в Минэкономразвития разработали постановление, которое обязывает угольные компании инвестировать в несырьевой сектор экономики Кузбасса.

В противном случае они не получат доступ к транспортной инфраструктуре и не смогут экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул ведущий "Первого русского".

По его мнению, до недавнего времени складывалась действительно парадоксальная ситуация: государство вкладывало сотни миллиардов рублей в увеличение БАМа и Транссиба, расширило их провозную способность, а также предоставляло скидки до 50% на транспортировку угля.