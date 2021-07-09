Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
Главная / Политика

Путин отрежет дороги для офшорных компаний

09 июля 2021, 17:15  •  59 • Политика
Владимир Путин отрежет дороги для офшорных компаний. Согласно новому постановлению Минэкономразвития, разработанному по поручению президента, угольные корпорации обязаны будут инвестировать в несырьевой сектор экономики Кузбасса. В противном случае они не получат доступ к транспортной инфраструктуре и не смогут экспортировать уголь в страны АТР.
Угольщики сейчас получают сверхприбыли, при этом они зарегистрированы в офшорах, и все эти доходы отправляются за границу, а не в нашу экономику, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Разумеется, долго продолжаться это не могло, были приняты соответствующие меры. Так, по поручению президента Владимира Путина в Минэкономразвития разработали постановление, которое обязывает угольные компании инвестировать в несырьевой сектор экономики Кузбасса.
В противном случае они не получат доступ к транспортной инфраструктуре и не смогут экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул ведущий "Первого русского".
По его мнению, до недавнего времени складывалась действительно парадоксальная ситуация: государство вкладывало сотни миллиардов рублей в увеличение БАМа и Транссиба, расширило их провозную способность, а также предоставляло скидки до 50% на транспортировку угля.
А всем этим делом пользовались офшорные компании, которые не оставляли прибыль в России, а выводили её за рубеж, - подытожил Комаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






59
Источник
Похожие новости
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
09 июля 2021, 08:05
Подозреваемые в убийстве президента Гаити укрылись в дипмиссии. Но прогадали
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
09 июля 2021, 09:55
Не знаем, кто это, но водитель у неё Путин - видео
09 июля 2021, 13:35
"Низкопробное хамство": Россию унизили, забыв о Прибалтике, США и Украине
09 июля 2021, 09:55
Это самый крутой ляп президента: Байден пытался оправдать США, но...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
06 июля 2021, 02:10
Президент Литвы шлёт ультиматумы
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
03 июля 2021, 22:50
Британка взяла посла Украины на слабо в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.