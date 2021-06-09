Путин отреагировал на закон Зеленского о коренных народах без русских

Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов страны.

Путин заявил, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные схожи с идеями нацистской Германии. При этом президент России отметил, что сегодняшняя Украина создаётся, как антипод нашей стране.

В эфире канала "Россия 24" Путин заявил, что подумывает о публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине. По словам президента России, украинский законопроект не отвечает нормам международного права. Кроме того, президент России заявил, что закон о коренных народах нанесёт мощный удар по русскому народу. Многие будут вынуждены либо переехать, либо переписать национальность в паспорте.

Законопроект о "коренных народах" был опубликован 20 мая. В их число не вошли русские. При этом законопроект указывает, что коренные народы имеют право на самоопределение, равную правовую защиту, свой политический статус в рамках Конституции и законов страны, определение своей национальной символики, а также на свободное экономическое, социальное и культурное развитие. Им разрешается соблюдать и развивать духовные, религиозные и культурные традиций и обычаи, сохранять материальное и нематериальное культурное наследие.