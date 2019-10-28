Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Кто блокировал выполнение договорённостей»: в МИД РФ оценили отказ украинских н...
Как и почему Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира
В крахе дела о перевале Дятлова виноват... Путин: Шведская газета спутала карты ...
"Зеленский не лох" или при чём тут Минские соглашения. Воскресный вече...
Главная / В России

Путин отреагировал на просьбу создать киберполицию для борьбы с наркотиками

28 октября 2019, 15:54  •  69 • В России

- Мы проводим регулярные акции по зачистке спальных районов, где дома полностью в наркорекламе – это домены, это адреса электронные, где подростки или жители могут спокойно зайти и приобрести, там полностью уже биткоины даже оплачиваются, то есть через СМС, чаты. И зачастую эти преступники избегают наказания, используя такие современные средства, - жаловались Владимиру Путину полтора месяца назад на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. - Возможны ли новые методы в МВД, это киберполиция, которая может активно и оперативно препятствовать этим вещам? Нужно усилить штатную численность, возможно, подразделений МВД в тех регионах, где имеется катастрофическая ситуация.

- Я в своё время принимал решение о том, чтобы создать отдельную структуру, а потом меня же убедили в том, что их нужно объединить с МВД именно для того, чтобы не было параллельной работы, - признался тогда Путин. - Я не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощрённые современные способы распространения, безусловно, МВД должно. У нас сейчас вся работа, что касается численности МВД, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что одной гребёнкой нужно всё причёсывать. Нужно определяться с приоритетами.

И вот по итогам той встречи были подписаны поручения президента, которые дали конкретные ответы на заданные вопросы.

Президент поручил правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Изменения будут предусматривать уголовное наказание "за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет". Путин поручил правительству принять меры для оперативного внесудебного ограничения блокирования доступа к ресурсам, рекламирующим и продающим наркотики.

Для борьбы с наркотиками будет увеличен и штат полиции. МВД поручено "принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Интернете". Предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел руководство МВД должно представить президенту до 10 января.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 02:54
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
27 октября 2019, 20:24
Богдан Безпалько: Зеленский показал импотенцию власти, а националисты 10 тысяч на Донбасс не двинут!
27 октября 2019, 13:54
Антон Алиханов - о "плане захвата НАТО Калининградской области": А нам не страшно - мы бульварных аналитиков не читаем
28 октября 2019, 15:54
Путин отреагировал на просьбу создать киберполицию для борьбы с наркотиками
28 октября 2019, 10:54
«Наши читатели — это так называемая демшиза»: сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
27 октября 2019, 13:54
Аль-Багдади мертв? Но дело его живет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 19:09
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым цинизмом оскорбил Симоньян
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
26 октября 2019, 03:54
«Она получала информацию через постель»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.