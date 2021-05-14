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Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине
14 мая 2021, 16:25 • 27 • Политика
Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес
Украину последовательно превращают в территорию, угрожающую безопасности России. Москва на это будет реагировать должным образом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза страны в пятницу, 14 мая.
По мнению российского лидера, Украину делают неким "антиподом России", и весьма вероятно, что с этой стороны продолжат поступать новости, требующие "особого внимания с точки зрения безопасности".
Обращает на себя внимание и тот факт, что западные страны никак не реагируют на происходящую на Украине "зачистку политического поля", а именно так можно назвать закрытие телеканалов и других средств массовой информации, а также преследование граждан Украины, которым ставится в вину работа с Россией. Причем происходит это очень избирательно.
"Многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой",
– отметил Путин, указал, что причина лежит на поверхности: преследованию Киева подвергаются лица, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с Донбассом, за сотрудничество и добрососедские отношения с Москвой. Все это наводит на размышления.
"Мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – обратился Путин к постоянным членам Совета безопасности РФ.
Ранее лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", депутата Рады Виктора Медведчука обвинили в госизмене из-за связей с российской стороной. Суд отправил политика под домашний арест.
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