Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
Главная / Политика

Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине

14 мая 2021, 16:25  •  27 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес
Украину последовательно превращают в территорию, угрожающую безопасности России. Москва на это будет реагировать должным образом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза страны в пятницу, 14 мая.
По мнению российского лидера, Украину делают неким "антиподом России", и весьма вероятно, что с этой стороны продолжат поступать новости, требующие "особого внимания с точки зрения безопасности".
Обращает на себя внимание и тот факт, что западные страны никак не реагируют на происходящую на Украине "зачистку политического поля", а именно так можно назвать закрытие телеканалов и других средств массовой информации, а также преследование граждан Украины, которым ставится в вину работа с Россией. Причем происходит это очень избирательно.
"Многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой",
– отметил Путин, указал, что причина лежит на поверхности: преследованию Киева подвергаются лица, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с Донбассом, за сотрудничество и добрососедские отношения с Москвой. Все это наводит на размышления.
"Мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – обратился Путин к постоянным членам Совета безопасности РФ.
Ранее лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", депутата Рады Виктора Медведчука обвинили в госизмене из-за связей с российской стороной. Суд отправил политика под домашний арест.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
14 мая 2021, 00:50
Запрещённая речь Мишустина: "Прогрессивку" попытались замолчать
14 мая 2021, 00:50
А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине
14 мая 2021, 03:35
Эксперт оценил заявление Швеции о способности создать России проблемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2021, 17:30
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.