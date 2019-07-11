Путин отреагировал на идею Зеленского о встрече глав шести стран в Минске

Президент России Владимир Путин назвал интересной идею украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Минске с участием глав стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции, — а также Великобритании и США.

«Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — отметил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен, передает ТАСС.

Президент России добавил, что о какой-то конкретике в вопросе нормализации ситуации в Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов на Украине и формирования нового кабмина.

«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что не знает, как реагируют на это приглашение другие участники предложенного формата.

Ранее, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский выложил в своем Facebook видеообращение к Путину, в котором он заявил, что «надо поговорить». Он, в частности, призвал обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе». В качестве компаньонов для беседы украинский политик предложил привлечь лидеров Франции, США, Германии и Великобритании.