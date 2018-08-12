Путин отправляется в Актау, где после 22 лет переговоров будет закреплен статус Каспия

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отправляется в воскресенье в Казахстан, где в городе Актау пройдет V Каспийский саммит, сообщили в пресс-службе Кремля. Предполагается, что лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "каспийской пятерки". Однако ключевым событием встречи должно стать подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

"Центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Диалог в формате "каспийской пятерки" ведется на регулярной основе. Первый такой саммит состоялся 23-24 апреля 2002 года в Ашхабаде, второй - 16 октября 2007 года в Тегеране, третий - 18 ноября 2010 года в Баку, четвертый - 29 сентября 2014 года в Астрахани.

Как напомнили в Кремле, на астраханском саммите было подписано принципиально важное Заявление президентов о принципах взаимодействия сторон на Каспии. "Благодаря коллективным усилиям прибрежных государств Каспийский регион развивается стабильно и бесконфликтно, - отметили в пресс-службе российского лидера. - Отношения между прикаспийскими странами характеризуются высоким уровнем доверия и взаимопонимания по ключевым вопросам сотрудничества, атмосферой дружбы и добрососедства".

Тем не менее, вопрос статуса Каспийского моря имеет давнюю историю. Во времена СССР освоение Каспия регулировалось советско-иранскими договорами от 26 февраля 1921 года и 25 марта 1940 года. Они предусматривали свободу судоходства по всей акватории моря и свободу рыболовства (принцип "общей воды"), за исключением 10-мильных национальных рыболовных зон, но не регулировали вопросы недропользования, военной деятельности, транзита через Каспий, охраны природной среды. После распада Советского Союза и увеличения числа прибрежных государств на Каспии возникла необходимость выработки нового правового статуса этого внутриконтинентального водоема, не имеющего естественного выхода в Мировой океан, а значит, не подпадающего под действие международных конвенций по морскому праву.

Страны Каспия придерживались разных позиций не только по разграничению дна водоема, но и по территориальной принадлежности крупных углеводородных месторождений на морском шельфе. Так, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан предлагали разграничить Каспий по методу "модифицированной срединной линии" (линия, каждая точка которой находится на равном удалении от соответствующих ближайших точек на побережьях этих государств). Иран настаивал на сохранении Каспийского моря в общем пользовании по принципу кондоминиума, допуская при этом создание пяти равных секторов (по 20%) и одновременно выступая категорически против заключения двусторонних соглашений по Каспию. Россия, в свою очередь, поддерживала разграничение недр и шельфа Каспийского моря, но была против раздела его акватории, поскольку это потребует коренного пересмотра сложившегося за последние 70 лет режима хозяйственного использования водоема.

Работа, связанная с подписанием Конвенции о правовом статусе Каспия, началась в 1996 году, когда по решению министров иностранных дел пяти прикаспийских государств была образована Специальная рабочая группа (СРГ) на уровне заместителей министров иностранных дел. В Актау планируется подвести итоги выполнения решений предыдущих саммитов, определить приоритеты развития в рамках "каспийской пятерки" на период до следующей встречи в таком формате. "Многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников", - отметили в Кремле. Проект документа был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве. По оценке главы МИД Сергея Лаврова, сам факт принятия конвенции уже станет большим прорывом, поскольку "каспийская пятерка" получит "надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия".

Накануне саммита в Кремле сообщили о деталях, содержащихся в подготовленном к подписанию документе. Так, согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Также Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В материалах к предстоящему визиту Путина в Актау, подготовленных пресс-службой президента, также говорится, что укрепление экономических связей станет еще одной актуальной темой повестки дня. В этом контексте ожидается подписание двух пятисторонних межправительственных соглашений. Три соглашения касаются сотрудничества в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества и в сфере избежания инцидентов на Каспийском море. Эти документы определяют стратегию совместного развития ключевых отраслей каспийской экономики, гармонизации технологических и административных процессов при осуществлении международной торговли и транспортных перевозок. Также ставится задача нарастить объемы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов.

К подписанию запланированы три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, которые касаются борьбы с организованной преступностью, терроризмом и взаимодействия пограничных ведомств прикаспийских государств. По завершении встречи будет распространено коммюнике пятого Каспийского саммита.

Большое значение придается сохранению биоразнообразия Каспия, где, в частности, сосредоточено 90% мировых запасов осетровых видов рыб. По итогам IV Каспийского саммита, прошедшего в 2014 году в Астрахани, сформирована межправительственная Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Комиссия ежегодно определяет квоты вылова и дает рекомендации относительно правил ведения промысла. В последние годы объявляется нулевая квота на промышленный лов осетровых видов рыб в Каспии. Путем добровольного самоограничения пять прибрежных стран стремятся к восстановлению популяции каспийского осетра.

Саммит пройдет в городе Актау в Доме дружбы, который сдан в эксплуатацию в этом году. Планируется, что в будущем в Доме дружбы расположатся государственное учреждение "Когамдык келисим" ("Общественное согласие"), 20 этнокультурных объединений региона, областной совет матерей, научно-экспертная группа при Ассамблее народа Казахстана Мангистауской области и областной совет ветеранов.

"12 августа начнет работу пресс-центр, где будут созданы все необходимые условия для комфортной и плодотворной работы всех представителей средств массовой информации. На сегодняшний день на саммит аккредитовано около 400 журналистов из Казахстана и других стран каспийской "пятерки", а также из Великобритании, Франции, Китая, Германии, Испании, Турции и других", - рассказал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

10 августа в Актау состоялось заключительное 52-е заседание СРГ по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана Республики Казахстана, России и Туркмении. На заседании СРГ стороны подвели итоги работы по подготовке документов пятого Каспийского саммита, а также обсудили и согласовали повестку дня Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

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