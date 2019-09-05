Путин отправится в "цитадель оппозиции", чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму - источник

Президент России Владимир Путин будет голосовать на выборах в Мосгордуму в самом протестном избирательном округе Москвы. Такой информацией поделились сразу два источника, близких к Кремлю.

Речь идет о 37-м избирательном округе. Именно его считают самым протестным в столице России. Он включает в себя Академический, Гагаринский, Ломоносовский районы Москвы и часть проспекта Вернадского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал данную информацию.

Напомним, что выборы в Мосгордуму должны пройти в воскресенье, 8 сентября, - единый день голосования. В этот день пройдут выборы в городские и муниципальные органы управления по всей России.

В 37-м округе, где голосует глава государства, зарегистрированы только представители парламентской оппозиции, сообщает РБК.