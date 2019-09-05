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Путин отправится в "цитадель оппозиции", чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму - источник

05 сентября 2019, 22:09  •  39 • Политика
На выборах в Мосгордуму президент России Владимир Путин проголосует в 37 избирательном округе, который считается самым оппозиционным в Москве, говорят источники.
Президент России Владимир Путин будет голосовать на выборах в Мосгордуму в самом протестном избирательном округе Москвы. Такой информацией поделились сразу два источника, близких к Кремлю.
Речь идет о 37-м избирательном округе. Именно его считают самым протестным в столице России. Он включает в себя Академический, Гагаринский, Ломоносовский районы Москвы и часть проспекта Вернадского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал данную информацию.
Напомним, что выборы в Мосгордуму должны пройти в воскресенье, 8 сентября, - единый день голосования. В этот день пройдут выборы в городские и муниципальные органы управления по всей России.
В 37-м округе, где голосует глава государства, зарегистрированы только представители парламентской оппозиции, сообщает РБК.

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