Путин отправился в командировку через весь земной шар

Отмененный из-за беспорядков саммит АТЭС в Чили наполовину сократил программу пребывания Владимира Путина в Латинской Америке, но на продолжительность пути туда через полмира это никак не повлияло. Почти двадцать часов в полете необходимо провести, чтобы попасть из Москвы в столицу Бразилии, где в среду поздно вечером по московскому времени отрывается второй из запланированных форумов - саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Первый день президента России в Бразилиа практически целиком посвящен двусторонним встречам с лидерами пятерки. Сначала Владимир Путин пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем с председателем Китая Си Цзиньпином. А уже в четверг после завершения всех мероприятий проведет переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Причем с последним планируется обсудить и ситуацию в Боливии.

В ходе самого саммита лидеры БРИКС будут говорить о взаимодействии в рамках "пятерки" - экономическом, финансовом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, о контроле над вооружением и совместном противодействии терроризму.