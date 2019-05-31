Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем....
"Покончить со всем советским": Госдеп приступил к новой военной мисси...
Путин и Абэ встретятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке
Медведев оконфузился с щенком "как у Путина" - видео
Главная / В России

Путин отправил Высоцкого в Магадан, а Петра I - в Воронеж

31 мая 2019, 14:54  •  52 • В России

Идея присвоить российским аэропортам имена исторических личностей, деятелей культуры или выдающихся людей произвела такое впечатление на общество, что на формализацию итогов голосования ушло почти полгода. И все же в последний день весны Владимир Путин своим указом закрепил за сорока четырьмя международными и местными аэропортами еще и имена собственные.

Таким образом аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова, Внуково - Андрея Туполева.

Некоторые имена на новой авиакарте могут показаться на первый взгляд абсурдными, но все они - выбор самих жителей региона, и так или иначе обусловлены - местом рождения героя, его деятельностью или творчеством.

Президент подписал указ о присвоении 44 аэропортам имена выдающихся россиян

Например, Владимира Высоцкого очень захотел Магадан, про который он писал, хотя про что не писал Высоцкий? Княгиня Ольга «приземлилась» в Пскове, Лермонтов - Минеральных водах, а Екатерина II - в Краснодаре.

Указ вступает в силу с 1 июня, то есть уже завтра можно будет махнуть из «Императрицы Елизаветы Петровны» (Калининград) в «Петра I» (Воронеж). ИМЕНА АЭРОПОРТОВ

аэропорт Анадырь (Угольный) - имени Юрия Рытхэу;

аэропорт Анапа (Витязево) - имени Владимира Коккинаки;

аэропорт Архангельс (Талаги) - имени Федора Абрамова

аэропорт Астрахань (Нариманово) - имени Бориса Кустодиева;

аэропорт Белгород - имени Владимира Шухова;

аэропорт Благовещенск (Игрантьево) - имени Николая Муравьева-Амурского;

аэропорт Владивосток (Кневичи) - имени Владимира Арсеньева;

аэропорт Воронеж (Чертовицкое) - имени Петра I Великого;

аэропорт Екатеринбург (Кольцово) - имени Акинфия Демидова;

аэропорт Казань - имени Габдуллы Тукая;

аэропорт Калининград (Храброво) - имени императрицы Елизаветы Петровны;

аэропорт Калуга (Грабцево) - имени Константина Циолковского

аэропорт Краснодар (Пашковский) - имени Екатерины II Великой;

аэропорт Красноярск - имени Дмитрия Хворостовского;

аэропорт Магадан (Сокол) - имени В.С. Высоцкого;

аэропорт Минеральные воды - имени Михаила Лермонтова;

аэропорт Москва (Внуково) - имени Андрея Туполева;

аэропорт Москва (Шереметьево) - имени Александра Пушкина;

аэропорт Москва (Домодедово) - имени Михаила Ломоносова;

аэропорт Мурманск - имени Николая II Романова;

аэропорт Нижневартовск - имени Виктора Муравленко

аэропорт Нижнекамск (Бегишево) - имени Николая Лемаева;

аэропорт Нижний Новгород (Стригино) - имени Валерия Чкалова;

аэропорт Новосибирск (Толмачево) - имени Александра Покрышкина;

аэропорт Новый Уренгой - имени Ивана Губкина;

аэропорт Норильск - имени Николая Урванцева;

аэропорт Омск (Центральный) - имени Дмитрия Карбышева;

аэропорт Пенза - имя Виссариона Белинского;

аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) - имени Витуса Беринга;

аэропорт Пскова (Кресты) - имени княгини Ольги;

аэропорт Самара (Курумоч) - имени Сергея Королёва;

аэропорт Симферополь - имени Ивана Айвазовского;

аэропорт Сочи (Адлер) - имени Виталия Севастьянова;

аэропорт Ставрополь (Шпаковское) - имени Александра Суворова;

аэропорт Сургут - имени Фармана Салманова;

аэропорт Сыктывкар - имени Петра Истомина;

аэропорт Томск (Богашёво) - имени Николая Камова;

аэропорт Тюмень (Рощино) - имени Дмитрия Менделеева;

аэропорт Уфа - имени Мустая Карима;

аэропорт Хабаровск (Новый) - имени Геннадия Невельского;

аэропорт Чебоксары - имени Андияна Николаева;

аэропорт Челябинск (Баландино) - имени Игоря Курчатова;

аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) - имени Антона Чехова;

аэропорт Якутск - имени Платона Ойунского

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 11:39
Руслан Бортник: Про войну с Россией Зеленский не мог не сказать сенатору США
31 мая 2019, 14:54
Путин отправил Высоцкого в Магадан, а Петра I - в Воронеж
30 мая 2019, 19:24
Виктор Баранец: «Российская армия сделала все, чтобы в Крыму не возникла гражданская война»
31 мая 2019, 01:54
«Политический Нострадамус» Валерий Соловей: Были у народа деньги - терпели чиновников. Теперь их хамство не прощают
30 мая 2019, 17:39
42 млн рублей и более 30 обысков: в Кабардино-Балкарии задержаны 12 действующих и бывших сотрудников МВД
31 мая 2019, 09:54
«Наращивать скорость»: зачем Минобороны планирует оснастить Су-57 перспективной противокорабельной ракетой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
29 мая 2019, 02:54
Развернули самолеты: Киев отменил операцию в Крыму
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.