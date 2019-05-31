Путин отправил Высоцкого в Магадан, а Петра I - в Воронеж

Идея присвоить российским аэропортам имена исторических личностей, деятелей культуры или выдающихся людей произвела такое впечатление на общество, что на формализацию итогов голосования ушло почти полгода. И все же в последний день весны Владимир Путин своим указом закрепил за сорока четырьмя международными и местными аэропортами еще и имена собственные.

Таким образом аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова, Внуково - Андрея Туполева.

Некоторые имена на новой авиакарте могут показаться на первый взгляд абсурдными, но все они - выбор самих жителей региона, и так или иначе обусловлены - местом рождения героя, его деятельностью или творчеством.

Президент подписал указ о присвоении 44 аэропортам имена выдающихся россиян

Например, Владимира Высоцкого очень захотел Магадан, про который он писал, хотя про что не писал Высоцкий? Княгиня Ольга «приземлилась» в Пскове, Лермонтов - Минеральных водах, а Екатерина II - в Краснодаре.

Указ вступает в силу с 1 июня, то есть уже завтра можно будет махнуть из «Императрицы Елизаветы Петровны» (Калининград) в «Петра I» (Воронеж). ИМЕНА АЭРОПОРТОВ

аэропорт Анадырь (Угольный) - имени Юрия Рытхэу;

аэропорт Анапа (Витязево) - имени Владимира Коккинаки;

аэропорт Архангельс (Талаги) - имени Федора Абрамова

аэропорт Астрахань (Нариманово) - имени Бориса Кустодиева;

аэропорт Белгород - имени Владимира Шухова;

аэропорт Благовещенск (Игрантьево) - имени Николая Муравьева-Амурского;

аэропорт Владивосток (Кневичи) - имени Владимира Арсеньева;

аэропорт Воронеж (Чертовицкое) - имени Петра I Великого;

аэропорт Екатеринбург (Кольцово) - имени Акинфия Демидова;

аэропорт Казань - имени Габдуллы Тукая;

аэропорт Калининград (Храброво) - имени императрицы Елизаветы Петровны;

аэропорт Калуга (Грабцево) - имени Константина Циолковского

аэропорт Краснодар (Пашковский) - имени Екатерины II Великой;

аэропорт Красноярск - имени Дмитрия Хворостовского;

аэропорт Магадан (Сокол) - имени В.С. Высоцкого;

аэропорт Минеральные воды - имени Михаила Лермонтова;

аэропорт Москва (Внуково) - имени Андрея Туполева;

аэропорт Москва (Шереметьево) - имени Александра Пушкина;

аэропорт Москва (Домодедово) - имени Михаила Ломоносова;

аэропорт Мурманск - имени Николая II Романова;

аэропорт Нижневартовск - имени Виктора Муравленко

аэропорт Нижнекамск (Бегишево) - имени Николая Лемаева;

аэропорт Нижний Новгород (Стригино) - имени Валерия Чкалова;

аэропорт Новосибирск (Толмачево) - имени Александра Покрышкина;

аэропорт Новый Уренгой - имени Ивана Губкина;

аэропорт Норильск - имени Николая Урванцева;

аэропорт Омск (Центральный) - имени Дмитрия Карбышева;

аэропорт Пенза - имя Виссариона Белинского;

аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) - имени Витуса Беринга;

аэропорт Пскова (Кресты) - имени княгини Ольги;

аэропорт Самара (Курумоч) - имени Сергея Королёва;

аэропорт Симферополь - имени Ивана Айвазовского;

аэропорт Сочи (Адлер) - имени Виталия Севастьянова;

аэропорт Ставрополь (Шпаковское) - имени Александра Суворова;

аэропорт Сургут - имени Фармана Салманова;

аэропорт Сыктывкар - имени Петра Истомина;

аэропорт Томск (Богашёво) - имени Николая Камова;

аэропорт Тюмень (Рощино) - имени Дмитрия Менделеева;

аэропорт Уфа - имени Мустая Карима;

аэропорт Хабаровск (Новый) - имени Геннадия Невельского;

аэропорт Чебоксары - имени Андияна Николаева;

аэропорт Челябинск (Баландино) - имени Игоря Курчатова;

аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) - имени Антона Чехова;

аэропорт Якутск - имени Платона Ойунского