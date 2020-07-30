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Путин отправил войска химзащиты спасать Сибирь от экологической катастрофы

30 июля 2020, 16:30  •  90 • В России

- По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали, - так описал Владимир Путин причину собранного им срочного совещания.

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев попросил помощи федерального центра, чтобы ликвидировать последствия деятельности химического предприятия, отходы производства которого копились в Усолье-Сибирском почти 80 лет. Сегодня город с 70-тысячным населением входит в двадцатку населенных пунктов России с самым загрязненным воздухом.

- Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30-х годов прошлого века, на этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов действительно находятся в аварийном состоянии, - сказал Путин.

Иркутская область. На территории предприятия химической промышленности "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское. Фото: Владимир Байкальский/ТАСС

- В советское время «Усольехимпром» являлось градообразующим предприятием, на котором трудилось более семи тысяч человек. Оно обеспечивало народное хозяйство Сибири большим спектром химической продукции, - доложил врио губернатор Игорь Кобзев. - В 2010 году производственная деятельность «Усольехимпрома» была прекращена, введена процедура банкротства. В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.

Справиться самостоятельно региональные власти со всем этим не могут, решение пришлось принимать Путину.

ЧТО ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить её охрану силами Росгвардии.

- В ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты.

- Незамедлительно направить необходимые ресурсы для начала работ. Вице-премьеру Виктории Абрамченко взять вопрос под личный контроль, Минфину – средства выделить.

- При проведении работ по ликвидации нужно помнить о людях, которые живут в Усолье-Сибирском.

- Ключевую роль в организации работы на месте закрепить за «Росатомом», поскольку он располагает необходимыми кадрами, и компетенциями для выполнения такой сложности задач.

- Через три месяца Путин соберет еще одно совещание, на котором доложат о результате.

Путин собрал совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области.

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