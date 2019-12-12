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Путин отправил восстанавливать Тулун замминистра МЧС

12 декабря 2019, 20:54  •  88 • В России

То, о чем так долго говорили все, кроме «большевиков», свершилось. Коммунист Сергей Левченко, к которому было множество претензий, покидает пост губернатора Иркутской области. Когда в Иркутске была уже почти ночь, Владимир Путин подписал указ, которым принял отставку Левченко по собственному желанию.

Вопросы к главе области копились давно — от охоты на спящего медведя до проблем с незаконной вырубкой леса, но последней каплей стало восстановление затопленного Тулуна. Во время посещения Путиным пострадавшего региона местные жители требовали отставки губернатора.

На смену Левченко пришел замминистра МЧС Игорь Кобзев, которому как спасателю и придется заниматься и окончательным восстановлением Тулуна, и другими накопившимися задачами.

В этот же день президент принял отставку по собственному желанию главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, уход которого тоже предсказывали уже давно. Новым главой региона стал сенатор Ростислав Гольдштейн.

КТО ПРИШЕЛ

Игорь Иванович Кобзев

Родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет, Академию Государственной противопожарной службы МЧС.

С 2000 года работает в МЧС России. Был начальником Главного управления МЧС по Воронежской области. С августа 2017 года - директор Департамента кадровой политики МЧС России, главный государственный инспектор по пожарному надзору.

С 4 ноября 2019 года - замминистра МЧС.,

Женат, воспитывает четверых детей.

Ростислав Эрнстович Гольдштейн

Родился 15 марта 1969. Окончил школу на Сахалине, работал слесарем на Сахалинской ГРЭС, занимался бизнесом. В 1995 году окончил Академию экономики и права, в 2007 году - Университет Российской академии образования, в 2009 году - Северо-Западную академию государственной службы.

Член Совета Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года, депутат Государственной думы V и VI созывов, член фракции "Единая Россия".

Женат.

Путин провел встречу с Кобзевым.(с) Новости на Первом Канале

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