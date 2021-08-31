Путин отправил в отставку пять генералов МВД

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов Министерства внутренних дел России, сообщили 31 августа источники «Известий».

По данным источников, от должности отстранили начальника главного следственного управления ведомства, генерала юстиции Наталью Агафьеву, начальника московского ГУ МВД по Юго-Западному административному округу, генерал-майора полиции Юрия Демина, заместителя начальника ГУ МВД по Москве генерала-лейтенанта Андрея Понорца, замглавы департамента госслужбы и кадров МВД генерала-майора Виталия Краснова. Также от должности отстранили начальника главного управления полиции на транспорте генерала-лейтенанта Дмитрия Шаробарова.

Помимо этого в отставку отправлен глава МВД Карачаево-Черкесии полковник Александр Мельниченко.

В начале августа от должности отстранили заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского. Отмечалось, что данное решение обусловлено «серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».