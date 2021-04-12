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Путин отправил в отставку первого замдиректора ФСИН Рудого
12 апреля 2021, 18:50 • 111 • Политика
Президент Путин отправил в отставку первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого. Указ подписан в понедельник, 12 апреля
Первый заместитель директора ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудой освобожден от своей должности.
Соответствующий указ подписал в понедельник, 12 апреля, президент России Владимир Путин.
Указ опубликован на портале нормативной информации.
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