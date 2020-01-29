Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Кремля 29 января.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Постановление было принято на основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя региона. В нижней палате парламента Николаев является председателем Комитета по делам национальности и зампредседателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Днем ранее Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал до этого, что поведение главы Чувашии «находится за гранью понимания».

27 января комиссия «Единой России» по этике рекомендовала генсовету партии исключить Игнатьева из своих рядов «за нарушение этических норм». В комиссии отметили, что глава республики «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», а подобные «барские замашки» у губернатора «превратились в систему».

В январе глава Чувашии оказался в центре двух эпизодов, вызвавших широкий общественный резонанс. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным Игнатьевым на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Впоследствии он извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.

Позднее, 24 января, появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись. Несмотря на заверения регионального МЧС, что инцидент является не более чем дружеской шуткой, глава ведомства Евгений Зиничев поведение Игнатьева раскритиковал. Сам глава Чувашии отметил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.