Путин отправил в Дагестан военных: Ситуация с коронавирусом требует чёткого решения

Глава государства призвал оказать региону всю необходимую помощь. В частности, президент распорядился как можно быстрее решить проблему с нехваткой тест-систем для диагностирования коронавируса.

"В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников", - отметил Путин.

По его словам, местные жители жалуются, что медицинскую помощь можно получить не всегда и не в полном объёме. В то же самое время российский лидер обратил внимание на то, что часто тяжёлые заболевания возникают из-за самолечения. Люди не сразу обращаются в больницу, позволяя болезни прогрессировать.

Он поручил участникам совещания проверить, как организована работа больниц в Дагестане и какие принимаются меры по охране здоровья населения. Накануне глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от коронавируса скончались 40 медиков. Позднее пресс-служба ведомства уточнила, что причиной смерти медицинского персонала стал не только коронавирус, но и другие болезни, не связанные с COVID-19.

"Рассчитываю на вас, дорогие!" - обратился Путин к жителям Дагестана, надеясь, что люди будут беречь себя.

Кроме того, президент распорядился, чтобы Министерство обороны России развернуло в Дагестане строительство медицинского центра. А МЧС поручено начать масштабную санитарную обработку общественных мест.