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Путин отправил в Дагестан военных: Ситуация с коронавирусом требует чёткого решения
18 мая 2020, 16:55 • 47 • Политика
Президент России Владимир Путин созвал совещание по ситуации с коронавирусом в Дагестане. Путин подчеркнул, что проблем в регионе много, и распорядился отправить в республику военных для строительства госпиталя.
Глава государства призвал оказать региону всю необходимую помощь. В частности, президент распорядился как можно быстрее решить проблему с нехваткой тест-систем для диагностирования коронавируса.
"В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников", - отметил Путин.
По его словам, местные жители жалуются, что медицинскую помощь можно получить не всегда и не в полном объёме. В то же самое время российский лидер обратил внимание на то, что часто тяжёлые заболевания возникают из-за самолечения. Люди не сразу обращаются в больницу, позволяя болезни прогрессировать.
Он поручил участникам совещания проверить, как организована работа больниц в Дагестане и какие принимаются меры по охране здоровья населения. Накануне глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от коронавируса скончались 40 медиков. Позднее пресс-служба ведомства уточнила, что причиной смерти медицинского персонала стал не только коронавирус, но и другие болезни, не связанные с COVID-19.
"Рассчитываю на вас, дорогие!" - обратился Путин к жителям Дагестана, надеясь, что люди будут беречь себя.
Кроме того, президент распорядился, чтобы Министерство обороны России развернуло в Дагестане строительство медицинского центра. А МЧС поручено начать масштабную санитарную обработку общественных мест.
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