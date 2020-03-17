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Путин отправил прокуроров в магазин

17 марта 2020, 16:00  •  41 • В России

На расширенной коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин не только хвалил и ставил новые задачи, но и критиковал.

- Вынужден сегодня отметить, что в прошлом году впервые с 2016 года общее число преступлений в стране выросло, - президент осмотрел с трибуны зал. - Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым.

Коллегию не стали отменять или переносить из-за коронавируса, но в этот момент для собравшихся эпидемия была не самой большой проблемой.

- Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов, - продолжил Путин. - Может быть, статистика стала получше – хорошо, тем не менее даже если посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, всё равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году. Нужны и глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные на их решение.

Глава государства отметил, что «фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий».

- Речь о покушении на частную жизнь граждан, их имущество, средства, размещённые на счетах в банках, - пояснил он. - Здесь не следует создавать, конечно, каких-то барьеров для прогресса, но права граждан, интересы общества и государства должны быть надёжно защищены.

Путин потребовал усилить работу в борьбе с коррупцией - особенно в защите бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, госпрограмм и гособоронзаказа.

- Мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов, - обозначил президент важнейшее направление. - Прошу Генпрокуратуру активизировать деятельность по возвращению незаконно приобретённого имущества, а проще говоря – украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств.

Но от коронавируса было никуда не уйти даже в стенах Генпрокуратуры. Путин поручил работникам прокуратуры вместе с ФАС усилить контроль за ценами на продукты.

- Мы все видим проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия мировых биржевых площадок для курса валюты, - сказал он. - Все это, так или иначе, отражается на нашей экономике.

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