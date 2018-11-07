Путин отправил прокурора на Северо-Запад

Место полпреда президента в Северо-Западном округе, освободившееся после ухода Александра Беглова на должность врио губернатора Санкт-Петербурга, в среду было занято экс-заместителем генерального прокурора. Владимир Путин своим указом отправил Александра Гуцана надзирать за ситуацией в Питере и вокруг него.

В том, что президент подписал указ в день 101-летия Октябрьской революции, есть определенный юмор, но все же главная задача Гуцана - не допустить возникновения непредвиденных ситуаций в городе трех революций. Новый полпред - местный кадр, вырос и прошел всю карьеру в Ленинграде, в общей сложности он отдал прокуратуре 30 лет. Любопытно, что в ЛГУ Гуцан учился в одно время с Дмитрием Медведевым и может считаться его однокашником.

КТО ПРИШЕЛ

Гуцан Александр Владимирович родился 6 июля 1960 года в Гатчинском районе Ленинградской области.

Служил в вооруженных силах, работал слесарем на Ленинградском электротехническом заводе. В 1987 году закончил ленинградский государственный университет по специальности «правоведение», перешел работать в прокуратуру, в 1992–2000 годах — прокурор, старший прокурор, руководитель отдела прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2000 года - помощник заместителя генпрокурора России по особым поручениям, с 2005 года - замди ректора Федеральной службы судебных приставов, с 2007 года — заместитель генпрокурора.

Заслуженный юрист России.