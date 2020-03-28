Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В мире

Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков

28 марта 2020, 06:35  •  46 • В мире
Швейцарское издание Blick опубликовало статью, где читателям рассказывалось о российских самолётах с военными медиками и оборудованием, прибывших в Италию. "Путин отправил не ту помощь", - сказано в материале, однако рядовые швейцарцы категорически не согласны с мнением журналистов.
Журналисты газеты Blick рассказали своим читателям о 14 российских самолётах с сотней военных врачей и техникой для дезинфекции.
"Есть сомнения в пользе этой помощи", - написало швейцарское издание.
Объясняется эта позиция просто. Во-первых, "конвои Российской армии одним своим видом внушают страх и ужас". Во-вторых, журналистов испугала скорость, с которой Владимир Путин отреагировал на просьбу о помощи итальянского премьера Джузеппе Конте. В статье дана ссылка на материал газеты La Stampa, где перечислены фамилии и звания российских врачей. Например, были названы полковник Геннадий Ерёмин - эксперт по свиной чуме, генерал-майор Сергей Кикоть - эксперт по биооружию и сибирской язве.
Дальше шли рассуждения о доставленной в Италию технике. И вот российские грузовики движутся в сторону Бергамо, чтобы разместиться в точке "всего в нескольких километрах от базы НАТО". На машинах написано "Из России с любовью" на английском, сообщает издание.
"Таким признаниям в любви со стороны Москвы рады не все", - пересказали швейцарские журналисты материал итальянских коллег.
Мол, Китай прислал самое необходимое - вирусологов с опытом борьбы с коронавирусом и аппараты ИВЛ, а Россия - дезинфекционное оборудование, в котором особой необходимости как бы и не было.
Читатели очень остро отреагировали на опубликованный в Blick материал. Они осудили и газету La Stampa, которая не оценила российскую помощь. Простые швейцарцы искренне рады, что брошенным в столь страшный момент пандемии итальянцам помогла Россия.
"А что послал ЕС? Ничего!" - пишет Fritz Münger.
"ЕС и Швейцария бросили Италию в беде. Спасибо России!" - прокомментировал статью Meyer Roman.
"ЕС и не думает помогать своему партнёру. Теперь отталкивать русских как "плохих парней" - лицемерие", - выразил своё мнение Schmidhalter.
"А почему это "не та" помощь? Опытные врачи и медицинское оборудование? "Не то"? Как ЕС помог Италии? Спасибо китайцам, русским и норвежцам. Солидарность проявляется в тяжёлые времена", - заметил Marcello Zimmermann.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
27 марта 2020, 18:35
Коронавирус убил звезду "Крокодила Данди". В США Марка Блума не спасли
27 марта 2020, 20:35
"Тебя настигла карма": Облизавший унитаз тиктокер свалился с коронавирусом
27 марта 2020, 20:35
На авианосце США новые жертвы коронавируса: О числе заболевших в этот раз и вовсе умолчали
27 марта 2020, 22:35
"Американцы используют своё положение": В бундестаге заявили об "оккупации" Германии
28 марта 2020, 02:35
Коронадайджест: Врачи США отказывают пациентам в реанимации, в Италии увидели в русских помощниках участников биологических войн
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" ...
28 марта 2020, 02:35
Коронадайджест: Врачи США отказывают пациентам в реанимации, в Италии увидели в русск...
28 марта 2020, 00:35
Морская пехота США в районе Очакова? Штаты будут готовить диверсионно-разведывательны...
28 марта 2020, 00:35
"Подозреваемых" более 145 тысяч: Роспотребнадзор назвал число проведённых т...
28 марта 2020, 00:30
«Опыт накоплен и будет использоваться»: как российские войска готовятся к борьбе с ра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.