Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков

Журналисты газеты Blick рассказали своим читателям о 14 российских самолётах с сотней военных врачей и техникой для дезинфекции.

"Есть сомнения в пользе этой помощи", - написало швейцарское издание.

Объясняется эта позиция просто. Во-первых, "конвои Российской армии одним своим видом внушают страх и ужас". Во-вторых, журналистов испугала скорость, с которой Владимир Путин отреагировал на просьбу о помощи итальянского премьера Джузеппе Конте. В статье дана ссылка на материал газеты La Stampa, где перечислены фамилии и звания российских врачей. Например, были названы полковник Геннадий Ерёмин - эксперт по свиной чуме, генерал-майор Сергей Кикоть - эксперт по биооружию и сибирской язве.

Дальше шли рассуждения о доставленной в Италию технике. И вот российские грузовики движутся в сторону Бергамо, чтобы разместиться в точке "всего в нескольких километрах от базы НАТО". На машинах написано "Из России с любовью" на английском, сообщает издание.

"Таким признаниям в любви со стороны Москвы рады не все", - пересказали швейцарские журналисты материал итальянских коллег.

Мол, Китай прислал самое необходимое - вирусологов с опытом борьбы с коронавирусом и аппараты ИВЛ, а Россия - дезинфекционное оборудование, в котором особой необходимости как бы и не было.

Читатели очень остро отреагировали на опубликованный в Blick материал. Они осудили и газету La Stampa, которая не оценила российскую помощь. Простые швейцарцы искренне рады, что брошенным в столь страшный момент пандемии итальянцам помогла Россия.

"А что послал ЕС? Ничего!" - пишет Fritz Münger.

"ЕС и Швейцария бросили Италию в беде. Спасибо России!" - прокомментировал статью Meyer Roman.

"ЕС и не думает помогать своему партнёру. Теперь отталкивать русских как "плохих парней" - лицемерие", - выразил своё мнение Schmidhalter.

"А почему это "не та" помощь? Опытные врачи и медицинское оборудование? "Не то"? Как ЕС помог Италии? Спасибо китайцам, русским и норвежцам. Солидарность проявляется в тяжёлые времена", - заметил Marcello Zimmermann.