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Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков
28 марта 2020, 06:35 • 46 • В мире
Швейцарское издание Blick опубликовало статью, где читателям рассказывалось о российских самолётах с военными медиками и оборудованием, прибывших в Италию. "Путин отправил не ту помощь", - сказано в материале, однако рядовые швейцарцы категорически не согласны с мнением журналистов.
Журналисты газеты Blick рассказали своим читателям о 14 российских самолётах с сотней военных врачей и техникой для дезинфекции.
"Есть сомнения в пользе этой помощи", - написало швейцарское издание.
Объясняется эта позиция просто. Во-первых, "конвои Российской армии одним своим видом внушают страх и ужас". Во-вторых, журналистов испугала скорость, с которой Владимир Путин отреагировал на просьбу о помощи итальянского премьера Джузеппе Конте. В статье дана ссылка на материал газеты La Stampa, где перечислены фамилии и звания российских врачей. Например, были названы полковник Геннадий Ерёмин - эксперт по свиной чуме, генерал-майор Сергей Кикоть - эксперт по биооружию и сибирской язве.
Дальше шли рассуждения о доставленной в Италию технике. И вот российские грузовики движутся в сторону Бергамо, чтобы разместиться в точке "всего в нескольких километрах от базы НАТО". На машинах написано "Из России с любовью" на английском, сообщает издание.
"Таким признаниям в любви со стороны Москвы рады не все", - пересказали швейцарские журналисты материал итальянских коллег.
Мол, Китай прислал самое необходимое - вирусологов с опытом борьбы с коронавирусом и аппараты ИВЛ, а Россия - дезинфекционное оборудование, в котором особой необходимости как бы и не было.
Читатели очень остро отреагировали на опубликованный в Blick материал. Они осудили и газету La Stampa, которая не оценила российскую помощь. Простые швейцарцы искренне рады, что брошенным в столь страшный момент пандемии итальянцам помогла Россия.
"А что послал ЕС? Ничего!" - пишет Fritz Münger.
"ЕС и Швейцария бросили Италию в беде. Спасибо России!" - прокомментировал статью Meyer Roman.
"ЕС и не думает помогать своему партнёру. Теперь отталкивать русских как "плохих парней" - лицемерие", - выразил своё мнение Schmidhalter.
"А почему это "не та" помощь? Опытные врачи и медицинское оборудование? "Не то"? Как ЕС помог Италии? Спасибо китайцам, русским и норвежцам. Солидарность проявляется в тяжёлые времена", - заметил Marcello Zimmermann.
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