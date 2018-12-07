Путин отправил на Сахалин атомщика

Сахалинская область после того, как возглавлявший ее Олег Кожемяко отправился покорять Приморье, осталась без руководителя на два месяца. И в эту пятницу Владимир Путин нашел для Сахалина и.о. губернатора. Им стал 58-летний топ-менеджер "Росатома" Валерий Лимаренко, начинавший карьеру в городе ядерщиков Сарове. В последние несколько лет он работал президентом акционерного общества инжиниринговой компании "АСЭ", управляющей организации "Атомстройэкспорта", "Атомэнергопроекта", "Атомпроекта". С 2001 по 2003 годы был министром строительства и ЖКХ Нижегородской области и два года там же работал вице-губернатором.