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Путин отправил на Сахалин атомщика
07 декабря 2018, 20:24 • 88 • В России
Сахалинская область после того, как возглавлявший ее Олег Кожемяко отправился покорять Приморье, осталась без руководителя на два месяца. И в эту пятницу Владимир Путин нашел для Сахалина и.о. губернатора. Им стал 58-летний топ-менеджер "Росатома" Валерий Лимаренко, начинавший карьеру в городе ядерщиков Сарове. В последние несколько лет он работал президентом акционерного общества инжиниринговой компании "АСЭ", управляющей организации "Атомстройэкспорта", "Атомэнергопроекта", "Атомпроекта". С 2001 по 2003 годы был министром строительства и ЖКХ Нижегородской области и два года там же работал вице-губернатором.
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