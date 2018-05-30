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Путин отправил на Амур поющего экономиста

30 мая 2018, 18:09  •  57 • В России

«Когда смотрю в глаза твои, я отрываюсь от земли! Хоть крыльев нет, уменья нет, чтоб говорить про чувства эти» - ролики с песнями собственного сочинения в исполнении нового и.о. главы Амурской области в Youtube не спорят с Григорием Лепсом, но выглядят вполне достойно. Бывший министра экономического развития области Василий Орлов поет под гитару душевно, хотя Владимир Путин назначил его на новый пост все же не за это.

После ухода в правительство прежнего губернатора Александра Козлова выбор президента пал на 42-летнего уроженца Благовещенска, работавшего до этого гендиректором предприятия «Амур-качество», с 2008 по 2010 год - заместителем мэра Благовещенска, а с 2012 года - советников главы администрации города. С августа 2012 года по май 2013 Орлов был замминистра экономического развития области после чего перешел в «Сибур». Теперь Путин принял решение вернуть его на государственную службу.

Путин отправил на Амур поющего экономиста.

В среду нового руководителя обрел и Алтайский край. Губернатор Александр Карлин сообщил утром, что уходит в отставку, назвав свое решение добровольным и осознанным. На его пост президент назначил председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко. Трудовой путь нового и.о. главы региона был действительно трудовым — родившись в Норильске, начинал гидрометаллургом и технологом на Норильском горно-металлургическом комбинате, а в 30 лет стал главным бухгалтером «Норильского никеля». В 2010 году перешел на работу в правительство Красноярского края, а в 2012 году стал уже первым замом губернатора. С сентября прошлого года исполнял обязанности главы правительства края. Теперь 47-летний металлург займется не самым промышленным регионом России.

Президент РФ Владимир Путин и Виктор Томенко, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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